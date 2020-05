Después de dos largos meses desde que el coronavirus obligó a que la bola parase, los equipos de fútbol profesional retornaron a la acción estos últimos días. Eso sí a nivel individual, sin ejercitarse en grupo. Una vuelta a la competición que se antoja cada vez más cercana. Aunque un regreso sin aficionados ni medios de comunicación más allá de la televisión con derechos. Ya conocen aquello de que las televisiones mandan. Una decisión, la de no permitir la presencia siquiera de fotógrafos, los de los clubes y la Liga al margen, que no ha sentado nada bien entre el colectivo. Un colectivo, el de los medios de comunicación y los informadores gráficos en particular, que cada vez cuenta con más restricciones por parte del ente que regula el balompié profesional en España. Unos profesionales de la imagen deportiva que desde décadas atrás solo disponen habitualmente de 15 minutos para su labor en cada entrenamiento. Honrosa salvedad de clubes como la UDA al entrenar principalmente sin echar el candado. Pero no se trata solo del espacio temporal. Así, desde hace unos años han visto como su espacio de trabajo durante los encuentros ha sido reducido al lateral de un fondo. Un organismo presidido por Javier Tebas que aprovechando la coyuntura de la pandemia va a conseguir lo que tanto ha deseado durante la época más reciente, el control absoluto. Un ente cuyas miras apenas se desplazan de los ingresos de las televisiones. De esta manera les prohíbe la entrada tanto a entrenamientos como a partidos. Un acto que puede sentar un trágico precedente, en especial de continuar con este una vez se supere la pandemia. Unos profesionales que, si ya estaban castigados de por sí económicamente, van a ver reducidos sus ingresos a la mínima expresión. Una nueva forma de control absoluto, impidiendo que se vea aquello que no quieren que sea contemplado. Todo en regla…