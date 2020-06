Control y protección para migrantes y policías

Desde el inicio de la crisis sanitaria el sindicato de policía JUPOL, al cual represento, ha venido reclamando a la Dirección General de la Policía equipos de protección individual para poder desarrollar nuestro trabajo con la mayor de las garantías. Esos equipos llegaron tarde y mal, y los policías hemos estado expuestos (como cualquier otro trabajador de emergencias) al contagio por COVID-19. Hemos tenido numerosas propuestas y peticiones ante la administración, pero me quiero centrar en una en particular, la referida a protocolos de actuación ante la llegada de inmigración irregular a las costas españolas. En esta sentido se ha trabajado sin protocolo alguno desde el inicio de la pandemia, hemos solicitado al Comisario General de Extranjería y Fronteras protocolos de actuación claros y concisos que de manera preventiva actuase con la inmigración irregular como posible caso COVID, en aras de preservar la salud pública en general y la salud de los policías en particular. No se ha elaborado ningún protocolo, aun cuando es necesario una cuarentena obligatoria de 14 días a todas las personas que llegan del extranjero, y nadie garantiza que la inmigración irregular la cumpla. En las últimas dos semanas hemos tenido 5 casos confirmados en 3 pateras distintas, 4 casos en Gran Canaria y 1 en Almería. La patera de Almería llegó el 21 de mayo y desde ese día el número diario de nuevos contagios ha sido el de la tabla que se adjunta, 9, 7, 8, 0 , 0 , 7 y 0 sobre una población censal de 716.820, es decir que podemos afirmar que la pandemia estaba bien controlada en Almería, uno de los casos confirmados el 26 de mayo es de una de las personas llegadas en patera, y dos días más tarde se confirma otro positivo, pero en este caso de un policía nacional que ha estado en contacto directo con este inmigrante.

Desde JUPOL se emite una nota de prensa relacionando el contagio de este policía con haber estado en contacto estrecho con el inmigrante en cuestión, y sorprendentemente se nos tacha de falta de rigor al relacionar COVID con inmigración y de posicionarnos en el tema de extranjería con postulados cercanos a VOX, cuando lo único que hemos denunciado es la falta de rigor y de protocolo que ayude a prevenir la expansión del virus, porque ya no es una hipótesis el hecho de que llegue una patera con COVID-19 es una certeza que se ha producido en Canarias y sur de Andalucía.

Si además, confrontamos la llegada de cualquier patera con el despliegue de ambulancias y equipos de emergencia en el Aeropuerto de Lanzarote cuando se confirma la presencia de un positivo COVID en un vuelo Madrid-Lanzarote, pues ya es cuando no entendemos nada, tanto despliegue en un caso y nulo despliegue en otro. La gestión dentro del Ministerio del Interior, concretamente en la Dirección General de la Policía, ha sido un caos, la falta de previsión, organización y liderazgo ha originado que pidamos las dimisiones y ceses del Director General de la Policía y del DAO (Director Adjunto Operativo) y por tener una posición muy crítica con este gobierno automáticamente se nos sitúa en el espectro ideológico de la derecha, cuando la verdad es que al ministro Juan Ignacio Zoido también le dimos más de un quebradero de cabeza. Somos y seremos apolíticos, somos un sindicato policial, el mayoritario y nos debemos a los policías e independientemente del color del gobierno que circunstancialmente ocupe la Moncloa, nuestra función en la defensa de los derechos sociolaborales de todos los policías seguirá como hasta ahora, porque en este juego de la alternancia política la lógica nos dice que mas tarde o temprano otro partido ocupará el gobierno, y nosotros seguiremos igual de firmes en la defensa de los derechos de los policías, pero cuando eso ocurra nos dirán que somos de Podemos, como ya hicieron al inicio del movimiento JUSAPOL.