Convencer a los convencidos

Cualquier abonado de la UDA sabe que el de mañana no es un partido más. Los que hemos seguido al equipo estos últimos años somos conscientes de que lo que se viene ante el Córdoba puede ser un antes y un después. Una victoria rojiblanca en este duelo andaluz supondría alcanzar los 40 puntos, poner más tierra de por medio con el descenso y encaramarse a la zona alta de la clasificación. Impensable allá por el mes de julio. La ilusión se palpa, en mayor o menor medida, en los alrededor de 8.000 abonados con los que cuenta el club. La buena racha del equipo, la implicación que demuestran sus futbolistas, los seis puntos consecutivos y la buena situación clasificatoria son motivo más que suficiente para pensar en que ninguno de estos abonados se quedará en su casa por gusto. Quien falte será por motivos de fuerza mayor. No sucederá lo mismo con el resto de aficionados de la UD Almería, aquellos que se interesan con asiduidad por el equipo y que, por una cosa u otra, no se han abonado esta temporada. La amplia mayoría de ellos no acudirá ante el Córdoba. Y no lo hará, simplemente, porque no se le ha facilitado la posibilidad. El vídeo promocional realizado por el club y la correspondiente lluvia de mensajes en sala de prensa caerán en saco roto al no haber ido acompañados de una promoción especial para la causa. La campaña realizada por el Almería ha servido para convencer a aquellos que ya estábamos convencidos, pero nunca para hacer que los aficionados no asiduos visiten este domingo el Mediterráneo. El porqué es obvio: quien quiera acompañarme en preferencia a ver el partido deberá gastarse 20 euros. Si va con su hijo, serán 40. Y si lo hace, además, con su pareja para pasar un día en familia, se le irá el fútbol a 60 euros. No. No he podido convencer a ningún no abonado para ver el choque de mañana. Por lo que sea, enseñarle el vídeo promocional del club no ha sido suficiente.