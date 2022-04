Hoy, Lunes Santo, dos cofradías realizarán su Estación de Penitencia a la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación, El Gran Poder y Pasión, respectivamente, desde la Iglesia parroquial de San Pío X en el Zapillo y desde el templo de Santa Teresa en el barrio de Oliveros, el centro y la periferia se darán cita en comunión eclesial en la Carrera Oficial y cuyo regreso sobrio al templo del Gran Poder de Navarro Arteaga será por la estrechísima Calle Cubo con el Sol de Villalán "Portocarrero" como histórico testigo del paso por esa calle monacal.

Cuando realicé el pregón de Semana Santa en la Hermandad del Gran Poder allá por 1998, una Cofradía penitencial de riguroso silencio con negras túnicas de capa recogida acompañan en su caminar pasionista, no disponía esta corporación cofrade de las imágenes sagradas de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y del discípulo amado San Juan Evangelista, quienes siguen esperando con unción sacramental, el momento en el que se incorporen al concierto cofrade procesional en Semana Santa.

Siempre que me acuerdo del Gran Poder y del templo de San Pío X, me hace recordar a quien fue párroco Andrés Anés Fernández, un cura santo; y que un Lunes Santo de hace algunos años, falleció uno de los impulsores de nuestra Semana Santa, el impresor de la plaza de Bendicho Pepe Bretones, una excepcional persona y que tanto bien hizo por la recuperación de la Semana Santa.

En Almería capital, junto a este paso bajo palio del Gran Poder, disponemos de otro paso en el que se da de forma evangélica expresa la conversación sacra en la calle de la Amargura o en el Calvario, o incluso, en los momentos posteriores durante el duelo, aunque en este caso estacional sería durante el proceso judicial en el Sanedrín, de San Juan Evangelista y María Santísima de Gracia y Amparo - La Coronación-, que mañana Martes Santo procesionará desde el colegio La Salle.

No podemos obviar, que, aunque esta alegórica conversación sacra no se recoge en los evangelios canónicos, sí se reúnen en los apócrifos, en las Actas de Pilatos, y se lleva a cabo, no solo entre María Santísima y San Juan Evangelista, sino acompañados por Santa María Magdalena, configurándose como un paso mariano, que no deja de ser peculiar por su alto significado pastoral, el hecho seudo histórico de esta iconografía para determinar los acontecimientos dolorosos con la Pasión y Muerte, y, posteriormente, esperanzadores tras la Resurrección y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que garantizó como realidad sacramental la permanencia amorosa de Dios entre nosotros para la plenitud espiritual del ser humano.

Deseamos, que llegue el momento, en el que la Hermandad del Gran Poder pueda completar el cortejo procesional con la inmensidad espiritual que lleva implícito el paso bajo palio con la Dolorosa y el Discípulo Amado en la sagrada conversación, camino de la Amargura, especialmente en la ida del atardecer primaveral y madrugada de regreso por la Avenida de Cabo de Gata entre su palmeral abovedado con las fragancias airosas del mar Mediterráneo.