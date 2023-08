El Almería ha dejado tan atrás unos cimientos formados el curso pasado que la forma de entender al equipo ha cambiado de arriba a abajo. El equipo de Rubi, con un 4-3-3 habitual, era el conjunto de Fernando Martínez, la pareja en la zaga compuesta por Srdjan Babic y Rodrigo Ely, como un pivote único como César de la Hoz o Samú Costa acompañado de dos interiores y con El Bilal Touré siendo la referencia en ataque. Vicente Moreno ha impuesto su modelo de juego en una transición en la que hay que convivir y competir desde la adaptación de las nuevas caras. Lo que hemos visto en estas primeras jornadas es una propuesta en la que los rojiblancos son más verticales, asumiendo riesgos y acumulando más futbolistas de ataque en un esquema como solo dos mediocentros. No es fácil explicar que el equipo de Primera con mayor número de disparos (junto con el Real Madrid) en el campeonato liguero no haya sumado ningún punto. En este nuevo Almería no es ningún secreto que la llegada del técnico valenciano se producía, entre otros factores, por la mejora evidente que se tenía que producir en defensa. No extraña entonces que, de las cinco posiciones en esta parcela, incluyendo la portería, haya cuatro cambios -Luis Maximiano, Marc Pubill, Édgar González y Chumi-. Solo unos pocos jugadores, como son Lucas Robertone, Sergio Akieme, Adri Embarba o Largie Ramazani, en caso de que alguno no acabe saliendo en este mercado, seguirán como habituales en el once con respecto a inicios del curso 22/23. Un hecho que nos trae una reflexión necesaria: tenemos que empezar a interiorizar que los jugadores que marquen historia en Almería serán futbolistas que no estén aquí mucho tiempo. Unos espacios cortos de tiempo en los que su brillo pase como una estrella fugaz. Como pronto en una primera etapa en la que vender sea la fórmula más sencilla para crecer. Una realidad tan cruda como veraz. Tiempos de cambio, en todos los sentidos.