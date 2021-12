El balón está a punto de volver a echar a rodar en España. Después del parón navideño, la vuelta de la competición ya está aquí con nosotros. Escasas horas restan para el comienzo de una nueva jornada liguera mientras el aquí firmante escribe estas líneas. Una jornada que se está viendo salpicada, y mucho, por la evolución de la pandemia. Raro es el equipo que no cuente con algún positivo en sus filas. Pero más allá del dichoso coronavirus hay otro asunto que supone un quebradero de cabeza en el fútbol europeo, como es la disputa de la Copa África. Menos de una semana falta para que dé comienzo una nueva edición de este campeonato. Un torneo que una vez más se ha convertido en un problema para alguno de los clubes europeos, más aún con la situación actual de la pandemia. No son pocos los conjuntos europeos que van a perder a algunos de sus principales baluartes por esta competición. Una competición de selecciones que es de las pocas, con la salvedad del Mundial de Catar, que se celebra en mitad de la temporada balompédica. Una situación que supone un grave perjuicio para los clubes que cuentan con futbolistas africanos en su plantel. Unos conjuntos que pueden llegar a perder a algunos de sus jugadores durante todo un mes, con lo que ello conlleva. Unos clubes que, cabe recordar, son los que mantienen económicamente a estos futbolistas. Unas pérdidas que no solo afectan a los propios equipos damnificados, sino también a las propias ligas. Unas ligas que durante un mes verán, en mayor o menor medida, mermado su nivel. Este periodista no está pidiendo la desaparición como tal de la Copa África. Un torneo que, como la Eurocopa o la Copa América, por dar dos ejemplos, es necesario para el bien del fútbol su disputa. Aunque es innegable que deberían buscarse otras fechas para su celebración.