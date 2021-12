¿La Copa mola?

Londres, 16 de diciembre de 2021. Estimado Navarro, esa pregunta que uso en el título me hice cuando nos emparejaron con el Amorebieta, y eso que entonces ni sabía que el conjunto vasco, cuyo estadio no cumple con los requisitos mínimos para la LFP y por eso juega sus partidos en Lezama, podía jugar en su campo. Que para esta eliminatoria el Almería se tuviera que cruzar toda España me parece un estorbo. Encima, Urritxe huele al fútbol de barro, un partido muy físico con una afición que hará que sea una olla a presión. Si ya se nos atragantaron en liga, fallo de Makaridze mediante, a pesar de no jugar 'en casa', el partido de hoy lo visualizo como una tortura para el aficionado almeriense, que va a sufrir de lo lindo para poder pasar de ronda. La buena noticia es que tenemos la revancha tras lo que sucedió en liga y, escuchando a Rubi, parece que la Copa le gusta, incluso cuando en este caso el sorteo no es apacible. No soy muy fan de la copa, pero una parte de mí sueña con ver al Almería llegando tan lejos, o más, que con Pepe Gomes...