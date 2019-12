Una Copa más peligrosa

Londres, 19 de diciembre de 2019. Estimado Navarro, a lo largo de los años he dejado bien claro que la Copa del Rey era una competición devaluada, con poco interés, que estaba hecha a la medida de los grandes. El nuevo formato sigue siendo más beneficioso para los grandes, pero al menos ha recuperado una emoción y un interés que antes no tenía. Me habría gustado ver al Real Madrid o al Barcelona en el Juan Guedes de Las Palmas, donde el Almería se mide hoy al UD Tamaraceite, un auténtico desconocido en la península, pero que tiene cierta solera en Gran Canaria, del mismo modo que el Español del Alquián lo tiene en nuestra tierra. Es un partido y una eliminatoria en la que el Almería tiene más que perder que ganar. José María Gutiérrez ha tirado del filial y varios suplentes, pero aun así el club almeriense debería ganar. Es una pena que no podamos ver el partido, pero esperemos que los rojiblancos no se lleven los titulares por una derrota como ya han hecho otros equipos de la categoría…