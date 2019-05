La vida tiene a veces esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido", dijo Sara Carbonero después de que su marido saliera triunfante una vez más de una mala jugada, esta vez a cuenta del corazón. Casillas, el mismo que nos detuvo la almendra en aquel mano a mano a Robben en la final del Mundial de Sudáfrica, ahora nos pegaba un susto de muerte, El portero infinito que tantas alegrías le brindó a los aficionados del Real Madrid, salió airoso de otra jugada que le marcaba el destino, cuando la pizarra ya no te sirve, cuando las previsiones se han ido todas al carajo. Porque es un deportista en activo, de élite, con controles diarios y porque nadie se merece en la flor de su juventud, que se hablen de estas cosas, Iker nos preocupó a todos. Es cuando el fútbol deja de ser lo más importante, para convertirse en algo superfluo, en una frivolidad, para aquellos que lo vivimos como si nos fuera la vida detrás de un balón. La vida es otra cosa, son momentos que todos juntos cierran un círculo vital que de romperse antes de lo previsto, produce un desgarro de esos que nunca cicatrizan. Es cuando las palabras de Carbonero cobran sentido y dimensión; disfrutad del viaje, que en cualquier momento las cosas se pueden torcer. Siempre estas noticias impactan y te obligan a recapacitar. En mi memoria habita fresca todavía la imagen de la tragedia de Emiliano Sala que pasó de la euforia al horror en un instante de avión. Como dice la presentadora, madre de los hijos de Casilla, cada latido puede ser el último, y a veces llega sin avisar. Las turbulencias no siempre se producen en el aire y otros no tan conocidos, caen fusilados mientras practican su deporte favorito. Hace un año moría en una solitaria habitación de hotel, Davide Astori, capitán de la Fiorentina. En 2007 murieron cinco deportistas en una semana, entre ellos el recordado sevillista Antonio Puerta a los 22 años. En 2009 nos dejaba el central Jarque, también por un fulminante ataque cardíaco. Demasiada poca vida, para tanto corazón.