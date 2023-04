Qué de prisa corren los días de la escenificación de la Pasión, donde se esmeran artesanos de la talla, de la orfebrería, del bordado, del arte floral... Todos estos elementos se conjugan para que nuestra visualización nos muestre la autenticidad del arte puesto al servicio de las cofradías. La tonalidad de las flores, la filigrana del tallado de la madera o de la orfebrería hacen posible auténticos altares andantes en recorridos sinuosos y que con prestancia elegancia y conocimiento sortean los costaleros, a la voz desgarrada del capataz. La musicalidad la ponen obras que desde hace algunos años son auténticas bandas sonoras. Hoy nos encontramos que la discografía ha ido en calidad por el conocimiento de compositores y músicos, siendo los conservatorios auténtico motor de la música procesional y cada banda sabe dar su toque específico creándose competitividad en los certámenes. Este año estoy observando cómo se ha producido un aumento de la nómina de nazarenos de fila y del cuerpo de mantillas, las cuales han invitado a toda aquella mujer que ataviada con la mantilla quiera visitar los sagrarios o monumentos expuestos se recobre la tradicional visita en la mañana del Viernes Santo. No puedo dejar de mencionar la labor de visita a todas las Parroquias de la Misión con el Santísimo Cristo de la Escucha con motivo de la colocación de la primera piedra de la Catedral, que continuará después del domingo de Resurrección. Otro dato que quisiera comentar es en referencia a las vallas, que se colocan en un horario muy adelantado y luego incluso ni se quitan, cuando han pasado los cortejos. Un día sí y el otro también se tiene que mejorar esta cuestión para no molestar a los usuarios con sus vehículos que no pueden salir o acceder a los parking o cocheras. También hay que agilizar en la atención a usuarios o participantes en un cortejo. Las ambulancias tienen que estar situadas en sitios estratégicos y tener la previsión de una por hermandad, ya que en este tipo de eventos masificados en donde los costaleros pueden tener un percance o incluso los propios espectadores, hay tener un mínimo de prevención. El domingo contamos tres incidencias. Que se escuche nuestra pasión.