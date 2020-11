Corpas y 10 más

Estaba más fuera que dentro. Aunque ojo, su destino según parece era el Huesca en Primera. Tras una temporada soberbia para ser debutante en el equipo y en la categoría, Corpas vio como Rioja subía otro peldaño pero él no tenía un Alavés al que saltar. Y a veces los trenes pasan sólo una vez. El trampolín dejó de cimbrear en la segunda campaña y el bueno de José veía como se quedaba en un club donde había perdido frescura y protagonismo, además de no parecer tener el favor de su tocayo, el entrenador. Pero todo cambia y cambió en una semana fantástica para el jiennense, con su titularidad en casa aprovechando las rotaciones y su primer hat-trick como profesional, seguido de gol y asistencia en el último partido. Dos victorias consecutivas en las que tuvo protagonismo pero sobre todo el favor de su técnico, con merecidas palabras de elogio hacia él. Juegue o no, entrena igual de bien, actitud positiva siempre. Qué importante. Corpas ha reconquistado también corazones entre afición y prensa. Más de uno tenía sus dudas, muchos son de memoria distraída y exigencia fácil, igual que el gatillo para disparar al pianista. Hemos sufrido jugadores poco virtuosos, que sólo aportaban supuestamente entrega y garra. Insuficiente muchas veces para según qué categoría. Pero no es el caso. Esta semana no ha podido ser más positiva, para equipo y jugador. Pero, como recuerda el entrenador, eso es pasado. El presente y futuro inmediato es la visita del Girona, justo por encima de los rojiblancos en la tabla y con el aroma a venganza aún fresco tras los recientes playoff de ascenso. La amenaza de Corpas y compañía se cierne sobre el estadio. Con portero y defensas afianzados -pese a algunas rotaciones como la última de los laterales-, Morlanes y Samú detrás, Sadiq delante y Carvalho acompañado por Villlalba y Corpas en los tres cuartos, los problemas los tienen otros, los no convocados recurrentes y los últimamente habituales del banquillo, como el recién recuperado Lazo u otros con vitola de estrellas como Aketxe o Villar. Además del problemilla de José Gomes para hacer y deshacer. Bendito problema, Pepe.