El Cortijo del Fraile sigue en pie

Todos nos hemos puesto hiperbólicos y hemos sentenciado que uno no está seguro ni paseando por la calle, que un geranio te puede caer en la cabeza y ¡chafún! Hasta el momento, lo normal era ver algún desprendimiento de alguna cornisa o incluso alguna cristalera. Hace unos días la Catedral de Notre Dame resistió de manera estóica un incendio que arrasó con miles de años de historia y artes. Hasta el Cortijo del Fraile aguanta asesinatos, bodas y lo que le echen encima. Pero la fachada del Club Costa, un clásico para los vecinos de Zapillo, Ciudad Jardín y Tagarete, se vino abajo sin previo aviso. He pasado centenares de veces por ahí, es más, solía aparcar el coche justo ahí cuando iba a jugar al fútbol al Estadio de la Juventud, puesto que esa esquina era de complicada maniobra y no solía haber casi nunca coches. Y en el bar de abajo éramos habituales cuando terminábamos la pachanga y teníamos que rehidratarnos. De buenas a primeras, todo al suelo. No hay un vídeo del momento, pero supongo que fue algo así como el Edificio de Trino cuando un fin de semana fue demolido, es lo más parecido que recuerdo en nuestra ciudad. Por fortuna, no hay daños humanos que lamentar, más allá de los destrozos provocados en los coches. Sí, un fastidio pero todo aquello que se solucione con dinero no es un problema. El desprendimiento del Club Costa, en el que nunca estuve puesto que no soy muy de gimnasios, demuestra la necesidad de un mantenimiento que deben de tener edificios antiguos, principalmente en calles transitadas. Puede no caerse nunca, como le pasó durante años al Municipal, que estuvo totalmente abandonado a suerte, o venirse abajo sin previo aviso. Los galos, los de la poción mágica de Asterix y Obelix, sólo le tenían miedo a que el cielo se cayera sobre sus cabezas; a ver si los almerienses le vamos a tener a las fachadas de los gimnasios.