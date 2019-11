En el Almería al parecer, visto lo visto, las chuches y el cotillón han cumplido su función, pero en el fondo lo importante, que es el juego, continúa sin aparecer. El sorteo de coches ha tenido su impacto y en ese sentido el marketing ha conseguido el objetivo. El club copó las portadas de todos los medios de comunicación a golpe de billetes, como todo nuevo rico que se precie de tal. El fichaje de Guti -según dicen el técnico mejor pagado de la división y de algunos equipos de primera-, después que el jeque se cargara a Pedro Emanuel -quien había llevado a la escuadra a posiciones de ascenso directo-, también se suma a esa política efectista que tanto ruido hace entre los aficionados al fútbol. El último anuncio es la posibilidad de que Messi, nada más y nada menos, vista en un futuro la rojiblanca. Fuegos de artificio, cotillón para la gradería mientras el quipo no parece saber a lo que juega después de verle en el Martínez Valero, desde donde se trajo un punto tal vez inmerecido a juzgar por lo ocurrido dentro del campo de juego. Empató y al final hasta lo podía haber ganado, pero las sensaciones no son buenas, 17 millones después de fichajes caprichosos. A favor del propietario del Almería Turki Al-Sheikh hay que decir que esto de cambiar de técnico como de calzoncillos ya lo practicó en el Pyramids FC de Egipto. Tal vez lo mismo suceda con Guti si en breve si no logra revertir la situación. El antecedente del exjugador del Real Madrid es una buena dirección en el juvenil blanco y una especie de ayudantía en el Besiktas, por lo que ni siquiera se sabe qué poder esperar del mediático y novel entrenador. Si apelamos a su trayectoria profesional, también chocaremos con opiniones a favor y en contra de un jugador de estilete, de a ratos, según el día o por dónde le diera. El Almería es un equipo de cotillón, un huevo de esos que tiene sorpresas dentro. Cuando se abra, sabremos lo que hay.