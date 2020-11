Covid-19, tipos de pruebas

Existen diferentes pruebas de diagnóstico para el Covid-19 y, no en pocas ocasiones, se mezclan criterios de diagnóstico y de despistaje (screening), siendo necesarias dos tipos de pruebas, diferentes pero complementarias, en el estudio de la evolución y curso de la enfermedad. A continuación, recopilamos de la mano de Quirónprevención los diferentes tipos de pruebas para el diagnóstico del Covid-19. Por un lado, están las pruebas para la detección del virus: PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) 'convencional': esta prueba nos indica la presencia o no del virus (restos de ácidos nucleicos ARN) en la muestra analizada: exudado nasofaríngeo. Se somete la muestra a un proceso que transcribe el ARN del virus como ADN y posteriormente los fragmentos de ADN se multiplican millones de veces para hacerlos detectables. Estos test de PCR son muy específicos y sensibles. Suelen tardar en realizarse varias horas y requieren un equipamiento y un personal técnico especializado.

PCR con saliva: la principal ventaja que ofrece este nuevo tipo de prueba es que resulta menos invasiva para el paciente, ya que, en lugar de introducir un hisopo por la cavidad nasal, bastará con depositar saliva en un frasco o masticar un salivette. Además, el sanitario que realiza la prueba se expone a un menor riesgo de contagio, ya que no mantiene contacto directo con posibles aerosoles, que si se producen con la toma de muestra de una PCR clásica. Existen unas pautas que el paciente debe conocer con anterioridad: no comer, ni beber, ni fumar durante 30 minutos antes de realizarse la prueba y preferiblemente realizarla a primera hora de la mañana, sin maquillaje, crema o pintalabios. Test Rápido de Antígeno: la muestra se recoge de forma similar a la PCR 'convencional'. No requiere la transcripción del ARN en ADN, sino que se detectan directamente proteínas del virus. La mayor ventaja que ofrece es la rapidez en la obtención de los resultados y su sensibilidad se limita a la primera semana.

Test rápido de antígeno con tecnología LumiraDx: a diferencia de otros test rápidos de antígenos, presenta una mayor sensibilidad, amplia la ventana de días de detección de 7 a 12, la muestra se obtine solo a nivel nasal (menos invasiva que la nasofaríngea) y además garantiza una lectura del resultado completamente objetiva al tratarse de una máquina. Además, a través de una única muestra, LumiraDx puede detectar varias enfermedades simultáneamente. Esto va a resultar de enorme utilidad ahora que empieza la temporada de la Gripe en convivencia con el Covid-19, ya que con una sola prueba se podrá diagnosticar si el individuo está contagiado de Covid-19 y/o Gripe A o B.

Por otro lado, están los estudios inmunológicos, que nos permiten conocer la situación de producción y adquisición de inmunidad por parte de la persona que está infectada y/o ha pasado la enfermedad. Los hay de dos tipos, los conocidos como test rápidos y los test serológicos por punción intravenosa.

¿Qué técnica es la que ha de usarse y es mejor aplicar?, la respuesta es que no hay un único test, sino que depende de cada caso.