Almería, 18 de mayo de 2023. Estimado Piñeiro, respecto a la denuncia del Getafe me confieso incrédulo, quizá más efectuada de cara a la galería para vislumbrar ante la afición que el club se ha movido que para lograr el resultado que apuntas en forma de puntos. Me parecería una cacicada que al Madrid le den por perdido ese partido porque todo el mundo pudo observar que Asensio no había abandonado el terreno de juego cuando se rectificó su sustitución por la del tocado Camavinga. Los abogados podrán extraer mil interpretaciones distintas de la norma, pero en estas cosas el Comité de Competición entiendo que debería dictaminar con sentido común. Por eso espero que no se constriña aún más la lucha por la permanencia. Soy de los que piensa que el Almería se va a salvar, no sin la habitual dosis de sufrimiento, aunque si se pincha ante Mallorca o Valladolid habrá que jugársela en la última jornada ante un Espanyol que ya podría estar descendido.