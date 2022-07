Pocas temporadas hubo más traumáticas para el aficionado almeriense que la terrible 04-05 cuando, en un verano, cambiamos el cálido olor a césped del Juan Rojas por el frío cemento del Estadio Mediterráneo. Fue aquel mi primer curso como abonado. El recuerdo no puede ser más agrio. Un amplio estadio que lucía desangelado cada partido. En lo deportivo, más drama. El Celta fue el primer visitante oficial del nuevo coliseo unionista. 0-1. Dos jornadas después llegó el Cádiz. 0-1. A la tercera, vino la malograda UD Salamanca. 0-1. Así se podría ir repasando un año infausto del Almería como local, incluido el sonrojante 1-6 ante el Racing de Ferrol. Ni esos Juegos Mediterráneos que estaban por llegar nos aliviaban. Queríamos arrancarnos los ojos y no ver más fútbol. Solo seis encuentros vencieron los rojiblancos en su estadio aquella temporada ante apenas cuatro o cinco mil valientes. Ni llegábamos a esa pírrica cifra en algunos encuentros. Lo sorprendente es que, por algún motivo, mi padre y yo renovamos el carné. Esta semana he vuelto a alargar mi compromiso con la UDA por una temporada más. Será la décimo novena como abonado. Desde aquel tedioso 2004 han sucedido muchas cosas. Muchísimas. Pero una de las más sorprendentes se ha dado este verano. Publicó este medio, hace unos días, que la lista de espera para abonarse ronda las diez mil personas. Si a eso le sumas que otras tantas ya son abonadas, hablamos de una masa social de unos veinte mil almeriensistas que, desgraciadamente, no tendrá cabida en el estadio, por lo que la muchos están condenados a quedarse fuera. Más allá de que estas cifras sean fidedignas o solo una aproximación, cuesta creer el enorme crecimiento de la afición. Ascensos, permanencias y descensos que esconden miles de vivencias que te aferran a unos colores. Si los cuatro gatos de 2004 viésemos esto comprenderíamos que estar ahí, en aquellos desquiciantes ceros a uno, merecía la pena. Eran los cimientos de lo que estaba por venir.