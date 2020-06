Criptografía

Dice Carmen Calvo: "España necesita estabilidad y este gobierno se la va a dar". Dice Pablo Iglesias: "Lo que le conviene a la Guardia Civil es no hacer informes con recortes de prensa". Dice el coronel Pérez de los Cobos: "Lo importante no es mi cese sino el cese de la separación de poderes". Dice Irene Montero: "No ha acudido más gente a la manifestación del 8M por miedo al coronavirus. Pero yo no lo voy a decir". Dice Nadia Calviño: "Estamos perdiendo credibilidad y eso puede tener consecuencias muy graves. Presidente, imponte ya. Dice Pedro Sánchez: "Será un orgullo para España que Aranxa González Laya y Pedro Duque ocupen altos cargos en Instituciones de ámbito europeo".

Y empieza el runrún de los "criptografólogos".

Carmen Calvo, ¿está sugiriendo que la inexistente estabilidad es culpa de la oposición? ¿Será un mensaje subliminal a todas las españolas y españoles anunciando la buena nueva de que, aprovechando que va a menos en las encuestas de intención de voto Unidas Podemos, le van a cortar las alas al marqués de Galapagar? ¿Será un aviso al navegante Casado para que actualice su oferta de grandes pactos de Estado ¿Qué será, será?

Pablo Iglesias, ¿va a por todas con su propósito de desmilitarizar a la Guardia Civil tal como espera de él su amigo el "pacificador" Arnaldo Otegui? ¿Cómo si no, se atreve a decir que los informes de la Benemérita son chapuceros? ¿Está declarando el fin del romance de los abrazos excesivos y sobreactuados con los que sellaron su alianza el entonces candidato a la presidencia y él? ¿Trata de justificar sus emolumentos ante sus pagadores de Irán o de Venezuela?

Pérez de los Cobos, ¿anuncia que va a recurrir su cese esgrimiendo ante los tribunales el documento firmado por la Directora General de la Guardia Civil? ¿Lo hará a sabiendas de que, como ha advertido el ministro del Interior, eso le produciría "turbulencias en su carrera"? ¿Cómo afectarían tales turbulencias a los compañeros que ven lo que está pasando, guardando respetuoso silencio, con gesto de grave preocupación?

Irene Montero, ¿habrá asentido sin decir palabra a la regañina del compañero y vicepresidente, por haber caído en la trampa de los técnicos de la televisión vasca a sueldo del PNV que quiere ganar por mayoría absoluta y dejar con dos palmos de narices a EH Bildu, con quien tanto quiere Unidas Podemos? ¿Ha alterado en alguna medida el patinazo de la Ministra de Igualdad, la relación política y sentimental tan fecunda de la pareja?

Nadia Calviño, ¿estará segura de que Pedro Sánchez no le tendrá en cuenta que haya osado llamarlo al orden poniendo así en entredicho ante el pueblo español su autoridad máxima? ¿Le abrirá también a ella la puerta de salida a la Europa que tanto quiere y que tanto la quiere a ella o, como sería de desear por el bien de este Gobierno, la retendrá más cerca y con más capacidad de influencia, como escudo ante las acometidas y la voracidad del taimado vicepresidente Iglesias?

Pedro Sánchez, ¿a qué otros amigos llamará para sustituir a Duque y González Laya si confirma remodelación de Gabinete? ¿Mantendrá en su puesto de mando a Marlaska para que siga desmontando la "policía patriótica del PP, o tendrá, por fin, una buena idea y lo devolverá a sus quehaceres de juez estrella?

Poseídos por una especie de ansia viva los analistas políticos más avezados de España van en peregrinación hacia Delfos con la esperanza de que el oráculo les dé alguna pista, aunque sea "off de record"; mientras el mundo gira.