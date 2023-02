Crónica de una fiesta

El fútbol es la hostia. Un deporte en el que una semana eres una mierda y nueve días después el mejor. Volví a Almería casi dos meses después para vivir un día de partido. Con mi gente. Aroma a jornada grande. Rostros conocidos en un recibimiento que volvió a ser lo que fue en meses pasados. Sonrisas en las caras porque se era consciente de lo que se iba a vivir dentro de los Juegos Mediterráneos. La Primera División, señoras y señores. Esa que no veíamos desde hace siete años. No me hubiese perdonado no asistir y presenciar este encuentro. Estar en el asiento de siempre, con los de siempre. Sí, en el mismo fondo sur donde vimos derrotas en Segunda, bochornos en Copa y tardes en las que preferías no haber ido al estadio. Ese pasado intrínseco en el almeriense se diluyó durante un rato hace menos 48 horas.

De la verbena atrás de Montilivi a una exhibición defensiva. Ely y Babic inexpugnables, Chumi y Baptistao solventando las internadas por la banda derecha. Trabajo de orfebrería. En la punta de ataque, juntar a El Bilal con Luis Suárez es de obligado cumplimiento. Uno asistió y el otro marcó, pero su aportación fue sobresaliente. Y Rubi. Criticado hasta la saciedad, le ganó la batalla a Xavi desde la pizarra.

Tocaba afrontar el encuentro desde el absoluto convencimiento de que sufrir es bonito. Interiorizando que nadie te regala nada en estos choques. Que cada balón dividido tenía que ganarse. Que los allí presentes volvieran a engancharse con los suyos. Y vaya si lo hicieron. El graderío empujó y dejó bien claro que `Almería es de Primera y de Primera no se va´. Hasta el último minuto. Vencer. Ganar. Disfrutar.

Ojos vidriosos, bufandas al viento y un himno que retumbó en cada rincón de la provincia. Después de Lugo, los playoffs fallidos o el quinquenio negro, noches como la del Barcelona nos reconcilian con el fútbol. Gracias, equipo. Este 26 de febrero de 2023 ya es historia del fútbol almeriense.