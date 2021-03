Los Globos de Oro han reconocido a las dos series que, de largo, han sido las mejores de los últimos meses. La cuarta temporada de The Crown y la miniserie ajedrecística Gambito de dama han venido a salvar los muebles de la errática producción propia de Netflix pero han puesto a esta plataforma en ventaja sobre sus competidoras, que no tampoco dan con la tecla. Es una difícil ecuación conjugar calidad narrativa con espectáculo y sentido del ritmo de largo recorrido. Porque es fácil hacer un buen piloto pero es muy complicado mantener el listón durante horas (Westworld, The Man in the High Castle... casi medio catálogo de Netflix, HBO, Amazon, Movistar+...). Y también hay series que dan pereza verlas desde el minuto uno, lo que ha sucedido con abundancia en la pandemia (el año 2020 al completo).

La expansión del negocio de la ficción televisiva ha conllevado la creación de series a destajo cuando muchas de ellas daban para un aceptable largometraje. En cualquier relación mensual ahora hay de todo en género, presupuesto e intenciones. Suspenden en nota una gran mayoría porque terminan agotando al espectador o por falta de gancho tras tantas horas. De ahí que The Crown se lleve el sobresaliente anual: por espectacularidad y calidad en todos los sentidos pero, en especial, por la inteligencia con la que está confeccionada su narración y que a vez trata al espectador de inteligente, pero no de pedante, como hacen las ficciones engoladas: historias con efectos de sexualidad, violencia o pesadez psicológica para complacer a críticos, seriéfilos exquisitos y clientes guiados por algoritmos de postureo.

También se ha vuelto a premiar, merecidamente, a Schitt's Creek, por compensación necesaria a esta irreverente ficción a la que no le hace falta salirse de los raíles para divertir y criticar. Pero a su vez las distinciones a la ficción canadiense evidencian el vacío en la fábrica de la telecomedia y en series que (lo dicho, con inteligencia) transmitan interés durante sus capítulos. Lo que es heroico.