¡Cuánta razón tienes, RDT!

Esta semana ha comparecido en rueda de prensa RDT (Raúl de Tomás) para dar un repaso, no solo a la actualidad de su club, si no a como marcha la competición, tan apretada en la zona alta donde a día de hoy hay una lucha descomunal por alcanzar los puestos que den derecho al ascenso directo o a disputar la promoción.

Entre otras cosas y conocedor de la categoría en la que no es la primera vez que juega, vino a decir que nunca había habido tanto "atasco" en la zona de arriba, en la que no te puedes descuidar y que a penas lo hagas, te comen.

Además, y en esto le doy toda la razón, es de la opinión de que esta temporada no se va a dilucidar en las últimas diez jornadas, donde los treinta puntos en juego dan para mucho, pero opino lo mismo que RDT. Esta temporada, y en este arranque de la segunda vuelta, para todos los de arriba y digo bien "todos", cada jornada, cada partido es una auténtica final y o sales enchufadisimo o te pueden pasar por encima y tal y como está el campeonato, el dejarte puntos en el camino es sinónimo de que en la siguiente jornada, no solo tienes que apretar los dientes, si no que te tienes que poner a rezar para que alguno de los que viajan en tu vagón, cometa algún error. Y no solo ante rivales directos.

De todos es sabido que la segunda vuelta del campeonato no tiene nada que ver con la primera y que cualquier equipo, en cualquier campo, te la puede hacer. Bien sea de la parte de arriba como la de abajo. Cada partido son tres importantísimos puntos con un valor descomunal y que te van a hacer falta para poder alcanzar el objetivo.

En la zona de arriba hay un buen ramillete de equipos, que ni lo van a ganar todo ni lo van a perder todo, pero en cada jornada, en cada partido, se están jugando muchísimo y esa es una presión añadida con la que tienen que lidiar en estos momentos.