Expone Willy L´Eplattenier su obra en el Carmen de la Victoria, de Granada, con el título de “El último cubista”.

Muestra el pintor que los estilos artísticos no están sujetos a periodos definidos, sino al ingenio que desarrolla, y adivina, sus posibilidades varias. No recrea, sino que prosigue en el camino hacia la esencia última de la imagen plasmada. Willy L´Eplattenier es un artista suizo afincado en Granada, no se sabe si es más andaluz que suizo, el cual elabora una obra de gran sentido estético, siempre inmersa en los cánones cubistas, que no por ello elige senderos propios, en los cuales enriquece la visión sostenida en este modo pictórico. No se queda con la mera recreación, trabajo estéril que como mucho puede aspirar a la perfección, siendo el resultado una pieza sin soplo creativo, sino que el pintor recrea obras de vibración vital, equilibradas en armónica composición, cuyos elementos se sitúan en un estado transitorio, a punto de cambiar a otro orden, plasmado en un instante infinito, extraído del baile temporal, del flujo de transformación permanente en el que está inmerso. Willy L´Eplattenier salva la imagen de la futilidad del tiempo, atrapando la mirada del momento, transposición lógica de la realidad, tal como es o convertida en fantasía, reduciéndola en planos y ángulos, o si no en curvas caprichosas, internándose en el concepto último de lo visible, para ser descrita como reflejo de la razón que los quiere organizar en un orden determinado. Mas subyace una magia interna en la obra, pues el cubismo nace de la esencia primigenia del arte, cuando la representación se ajustaba a un monolito geométrico, arte mediterráneo, influjo de la cueva, pensamiento esquematizado de sueños e imaginaciones.

Imprime este pintor su visión propia del cubismo, desde el cual prosigue trabajando, impregnándose en esta ocasión de la estética del Pop Art. Rompe la bidimensionalidad cubista con la introducción de pequeños genios de la ilustración pop, recorriendo el travieso Mickey Mouse los rincones de la pieza, o alguna sombra que oculta el laberinto de formas agolpadas.

Willy L´Eplattenier es un artista integral, que ha sabido amoldar el estilo cubista al momento presente, ofreciendo una obra dinámica, atractiva a la mirada, ingeniosa y de alta calidad técnica. Busca y profundiza en el sentido de las formas, en su síntesis ideográfica, para poder representarla desde una mirada intelectual, básica y primigenia. No es el último cubista, como titula su exposición, sino la figura que promete su continuidad.