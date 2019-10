De Cuelgamoros a Mingorrubio

Si no fuera porque me merecen todo el respeto estas localizaciones, se diría que la ex y la in del dictador Franco y su recorrido entre ambas es digno de un esperpento valleinclanesco. Ver a esos solemnes personajes, nietos y biznietos del genocida, convertidos en todos unos abueletes después de más de cuarenta años cuando el último reflejo que tenemos en nuestra retina es el de unos niños, alguno de ellos en pantalón corto, en aquel inmemorable día de la basílica lóbrega y oscura -también Quevedo asistió al acto- despidiendo entre sollozos al abuelo querido y adorable que hacía unos meses acababa de firmar sus últimas sentencias de muerte es, cuando menos, sublime. Y más esperpéntico todavía el hecho de que estos grotescos personajes, familiarizados como nadie con la vida dictatorial, se indignen porque no los dejan usar un móvil y este simple hecho les lleve a decir que este país es una dictadura.

¿Quién se han creído que son? ¿de qué estirpe creen que proceden?, ¿de dónde se sacan que poseen la eterna aureola de su santa voluntad? ¿Por qué la democracia española les ha consentido durante estos más de cuarenta años que vivan en su nirvana y no se haya investigado de dónde proceden sus bienes y sus prebendas?, ¿qué herencia y con qué legitimidad les dejó el adorable abuelito disfrazado con fajín de general? Y, sobre todo, ¿cómo los seguimos aguantando los españoles y soportando horas y horas de televisión con sus caretos fascistas dándonos lecciones de democracia? ¿Es esperpéntico o no?

Pero, vayamos un poco más allá. Imaginémonos por un momento esa adorable España a la que estos grotescos personajes dignos del callejón del gato nos quieren transportar. Y digo imaginemos porque muchos lectores no la han conocido. Esa España tétrica, en blanco y negro, desconectada del mundo, con la hambruna entre los labios, asustada, perseguidos sus habitantes por el capricho de sus gobernantes, iletrada, masacrada en plazas, caminos, carreteras, tapias y cunetas, esperpéntica hasta en su manifiesto -una, grande y libre-, catolicaapostolicayromana por obligación, moralizante, zaragatera y triste, de charanga y pandereta -don Antonio dixit- que se laña y se deslaña, musaraña y pipirigaña -el gran Alberti también asomado al panteón-, cruel con y asesina de sus mejores hijos -muerte y exilio de tantos: Federico, Miguel, Cernuda, Guillén, Alberti, y tantos miles más-… ¿A esa España nos quieren retrotraer estos miserables y grotescos personajes?

Afortunadamente, otra España ha sido posible, gracias al esfuerzo y sacrificio de tantos y de tantas, personas que han trabajado por una España mejor, democrática, libre, situada en el mundo, rica y respetada. Una España también de la memoria y de la reivindicación de justicia para los que se quedaron en el camino, para los que ni siquiera pudieron llorar a sus seres queridos, para los que fueron despojados hasta de su propio nombre y han tenido que soportar la infamia de ser sepultados con el dictador. Y esa nueva España es la que estos grotescos personajes y los que se asemejan a ellos nos quieren arrebatar para condenarnos de nuevo a las tinieblas. ¿Qué se han creído? ¿Quiénes se creen que son? Porca miseria!