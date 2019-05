Con pocas palabras me dejas, querido Espino. Primero porque es una satisfacción leer tal concepto hacia mí por tu parte, consciente del cariño que sé que me tienes y que yo igualmente te profeso, como a uno más de mi familia. Además de, por supuesto, la gran admiración que te tengo como profesional. Y con escaso o nulo argumentario para debatir me quedo también con el paralelismo que has establecido y con el que estoy totalmente de acuerdo. Como en la vida, y en la política si cabe más, esa capacidad incomprensible que tienen algunas personas para atraer de manera irrefenable a otras, el carisma, es un valor añadido. La verdad es que es una putada ser político y no tener esta cualidad. Sin embargo, y creo que estarás conmigo, de estos ya nacen menos o a lo mejor están aún en la escuela. Afortunadamente, en la carrera al Ayuntamiento de la capital sobran los candidatos preparados por uno y otro lado, y solo hay que exigirles que trabajen por y para los almerienses independientemente del lugar que ocupen. Y si tu algún día te desenvolvieras en las lides de la política, por humildad, capacidad de trabajo y por supuesto, carisma: cuenta con mi voto.