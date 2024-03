Cuestión de confianza

Mucho se está hablando estos días del debut de Marcos Peña con el equipo en Las Palmas -once años después de que el último jugador nacido en Almería lo hiciera con el equipo en Primera, Dani Romera-. Es evidente de que todos nos alegramos de que por fin un jugador nacido en Almería juegue con el equipo de su tierra. Con permiso del Pavía, con el conjunto donde empezó a dar las primeras patadas a un balón, en el que ha ido formándose. Hasta ahí, todo bien. Pero Marcos no es el único jugador de las bases que apunta muy buenas maneras. Hay más. La pena es que nadie se ha atrevido a darle esa oportunidad, confiar en ellos … y ahora nos alegramos porque Pepe Mel lo ha hecho. Esto no es nada del otro mundo. Lo estamos viendo esta temporada en muchos equipos, donde jugadores muy jóvenes recién destetados del equipo juvenil como aquel que dice, se estrenan en Primera. El ejemplo más palpable es el del Baby Barça, donde jóvenes con 16 o 17 años no solo han debutado en Liga, si no que lo han hecho hasta en la Champions. Sencillamente, hay que ser valiente, y Mel lo ha sido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado desde el vestuario rojiblanco que, por ejemplo, “no tenemos un nueve y los que tenemos están lesionados”? Muchísimas, teniendo un jugador internacional por su país y que la temporada pasada, en la máxima competición juvenil, fue uno de los máximos goleadores y disputó la final de la Copa. Es muy bonito hablar de La Academia, pero el sueño de esos chicos es poder llegar al primer equipo. No, no basta con llevarlos a entrenar o de viaje, hay que hacerles jugar y ver el fútbol que tienen. Marcos Peña no es el único jugador que apunta muy buenas maneras. Hay más, aunque no todos ellos con ADN Almería, pero solo necesitan que alguien les de esa oportunidad que tanto están deseando.