Cuestión de jerarquía

Almería, 20 de septiembre de 2018. Estimado Piñeiro, sobre ese estilo de futbolistas son los que se cimentan los equipos. Gente con dotes de mando y capacidad de liderazgo en un vestuario, que no siendo capitanes portan el brazalete sin necesidad de lucirlo. Si a todo eso le añades su ascendencia sobre la grada, el cóctel resultante no puede ser más positivo para el plantel, incluido el propio Fran Fernández, que necesitaba de un jugador de su jerarquía para mandar en una defensa demasiado insegura en los últimos cursos, hasta el punto de que Joaquín, un canterano, tuvo que ejercer ese papel. Lo que pertenece al capítulo de misterios insondables es que Saveljich no triunfase en su periplo con el Levante ni tampoco en su cesión al Albacete. Puede decirse que aquí 'cayó de pie' gracias a la confianza que le dio en su día Néstor Gorosito cuando solicitó su fichaje para armar una zaga fiable. Alfonso debería ponerse manos a la obra...