Cuestión de lecturas

Las conclusiones responden a las lecturas que se hagan de cada partido. Digamos que el devenir de los acontecimientos deja un sabor amargo tras el empate ante el Dépor. Quizá antes del partido, muchos lo firmarían. No otros. Ese conformismo es el pecado para caer en esa carencia de ambición de etapas que ahora parecen pasadas. Tuvo este Almería contra las cuerdas a un claro aspirante a regresar a Primera, lo que da alcance del techo de esta plantilla. Se repusieron los coruñeses con el talento de Cartabia, que con más regularidad estaría en un escalón superior. Rejón que escoció. Es la suerte de LaLiga 1|2|3. Tan cerca del descenso como del play off. Esa zona intermedia que te permite soñar, pero también apresurarte. Seguramente sea la magia de esta categoría de plata. Parece inteligente este equipo, que con cautela mira hacia arriba. Me gusta el discurso de Fran Fernández, que no pierde de vista el retrovisor. Una falsa percepción de la realidad puede invertir la cuesta que sube este Almería. La visión del empate es que resulta una rémora para estirar con la zona de abajo, de cuerpo presente en dinámicas ascendentes. El vivo ejemplo es el Cádiz, que andaba en la lejanía y entre marejadas, pero que ya rebasó, en un santiamén. Los senderos de Segunda no tienen terreno tranquilo, sí pedregoso. La visita al Nástic, colista, siempre se estudia desde un partido complejo. No se mostró fiable este Almería lejos del Mediterráneo, principal sostén para el duodécimo puesto. El Arcángel o el Wanda Metropolitano parecían accesorios, pero se salió con el granero vacío de los dos. El Nou Estadi anda falto de pan para seguir con vida. La brecha va ganando centímetros y en Tarragona ya gastaron la bala del entrenador. Intenta reanimarlo un histórico de los banquillos de España, Enrique Martín Monreal. Acostumbrado a dibujar proezas, en tierras catalanas tiene una morrocotuda. De momento, no consiguió meter al plantel rojillo en las vías de la permanencia.