Cuestión de números

Si no hay marcha atrás, todo parece indicar que, con el permiso del Ministerio de Sanidad, la Liga volverá para disputarse las once jornadas que faltan. Y lo hará para el Almería cuando empezará a apretar el calor, con esos días con viento de levante que alcanza los 40 grados o más, casi insoportable, pero no les quedará otra a los jugadores que entrenar y prepararse lo mejor posible para afrontar un final de campeonato inédito, por aquello de que no habrá público en los Estadios para animar y jalear a los jugadores o para gritar y celebrar los goles. Será todo muy raro, tanto para los aficionados, que se tendrán que conformar con escuchar los partidos por la radio o verlos por televisión, como para los jugadores, quienes tanto reclaman que la afición acuda a sus partidos para ayudarles a conseguir la victoria. Todo será distinto cuando el balón vuelva a rodar. Y lo hará para buscar un objetivo muy marcado en el Almería, y que es el ascenso de categoría. El retorno a Primera. Son once jornadas emocionantes, con 33 puntos en juego y a las que hay que llegar, como solemos decir, como una moto, porque a día de hoy el equipo parte con una desventaja de 5 puntos con relación a los puestos de ascenso directo, los que te obligarán a jugar solo once partidos, y 8 de ventaja que te permiten pensar que será difícil no acabar en puesto de promoción. Pero el fútbol no es una ciencia exacta y en once jornadas, con tanto en juego, pueden pasar muchas cosas. ¿Se han parado a pensar cuántos partidos necesitará ganar el Almería para asegurarse el ascenso directo? Hagan números, pero mucho me temo que el equipo, si quiere subir directamente, necesitará entre 23 o 24 puntos más, o tal vez alguno menos, dependiendo de lo que sea capaz de hacer en su visita a La Romareda, donde se va a jugar buena parte de sus opciones. Allí solo vale la victoria para subir en once jornadas. De lo contrario, el verano se le puede hacer un poco más largo.