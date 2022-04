Lo del ascenso del Almería por vía directa a Primera División, después de sumar un punto en Valladolid, ya es cuestión de tiempo, dado que todo se le ha puesto de cara al equipo de Rubi y salvo desastre o deméritos del equipo rojiblanco en las seis jornadas que restan para que acabe la Liga, parece claro que ese punto en Pucela es el empujoncito que le faltaba al equipo para lograr ese objetivo que desde allá por el mes de Julio pronunciaban todos en el club salvo Rubi que creo que salvo en una ocasión que se le escapó, pronunciar "Primera División" como que le costaba, pero ya la tiene al alcance de la mano. Si no lo consigue no será por méritos de los demás, sino por deméritos del equipo de Rubi.

Dicho esto no quiera pasar por alto el reportaje sobre el uso por parte de más de 60.000 almerienses de la bicicleta, entre los que me incluyo, y estoy convencido de que la cosa va a ir a más. Hasta ahí todo muy bien, pero muchos de esos almerienses que se suben en una bici en Almería suelen pasear o pedalear por los muchísimos kilómetros de carril bici que hay, sin ir más lejos, en la capital. Carril bici que mucho me temo que poco o nada suelen utilizar de quien depende su mantenimiento o preocuparse por su estado porque si bien es muy bonito y queda chuli presentar y presumir de los muchísimos kilómetros de carril bici que tiene la capital, no estaría demás que también se preocuparan por su estado, o su señalización. Hay tramos en los que te juegas la vida, sí, porque una mala caída con la bici puede darte un serio disgusto. Baches, agujeros, ramas, matorrales o socavones te los encuentras a menudo, y pasan los días, las semanas, los meses y ahí siguen.