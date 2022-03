Tenemos un propietario de Arabia Saudí y eso ya es motivo más que suficiente para llamarnos club estado. Con otros propietarios de otras nacionalidades, y mayor inversión, no pasa y hasta son bien recibidos. Pero Turki y su Almería generan inquina y a la liga parece que no le interesa que su proyecto se asiente en la máxima categoría. Parece que incluso sueñan con aburrir al jeque para ver si así se vuelve por donde vino. La temporada pasada nos robaron el ascenso. El VAR, semana tras semana, nos perjudicó y eso empezó a sacar al equipo de la competición, sin respuesta por parte de Pepe Gomes. En La Romareda nos anularon un gol de Robertone desde treinta tantos metros por un fuera de juego 30 segundos antes del gol, y encima ni siquiera era fuera de juego. En el mismo escenario, el pasado viernes, volvieron a anularnos un gol, en este caso a Sadiq, que tampoco era. El VAR es un arma que, en las manos equivocadas, es muy peligrosa y prevarica semana a semana. Esperemos no se repita lo de la temporada pasada. A La Liga no le gustamos, decía, y no me faltan ejemplos. Vimos cómo gestionaron el brote de Covid del Lugo y el nuestro. No perdieron la oportunidad de perjudicarnos. También lo vemos jornada a jornada con nuestros horarios, normalmente viernes o lunes. Resulta que Sadiq podría ser convocado por Nigeria y perderse hasta dos partidos. La Liga se encargó de que fueran 3, poniendo el Tenerife-Almería en lunes. El ascenso es cuestión de estado, sí, y el club tiene que defender sus intereses, sin que se rían en nuestra cara. Sadiq debería jugar en Tenerife y, si hace falta, que Turki le ponga un vuelo chárter a la concentración nigeriana desde allí. Se ha visto que es diferencial, que el Eibar viste los colores favoritos del colectivo arbitral y el Valladolid tiene un señor equipo. El ascenso directo se vende caro y no podemos dar más concesiones porque este año hay que ascender sí o sí. La llegada de Ely era obligada, pero aún tiene que venir un central más, ya que no queremos lamentarnos más adelante si se produce otra lesión en la parcela defensiva, que parece gafada...