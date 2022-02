¡Cuidado con los cuidados a nuestros Mayores!

Mi madre de 96 años, fallecida el pasado 9 de enero, tras estar hospitalizada 20 días en diciembre pasado por un leve ictus y necesitar atenciones especiales para recuperar movilidad y mejorar de las secuelas, se vio la conveniencia de su traslado a Centro de Mayores, idóneo por sus instalaciones nuevas, enclave magnífico, muy próximo a la Familia, personal calificado, etc. Al día siguiente de su ingreso prohíben visitas por tema covid. Desde ese día era casi imposible nos cogieran el teléfono para saber de su estado, conocer las rutinas que tan importantes eran para su recuperación, saber si comía y la hidrataban por el problema en tragar, etc....no informaron de nada y cuando respondían los auxiliares ignoraban si comía, bebía, nada de nada. Se quejaban de que estaban desbordados, escasez de personal. Los hijos estábamos desesperados al no saber nada del estado de nuestra Madre. A los 10 días de estar allí nos avisan que se encuentra mal, hay que trasladarla al Hospital donde le diagnostican deshidratación importante, fuerte infección de orina , úlcera en coxis en estado avanzado.... A los dos días fallece. Mala praxis en esa residencia , al menos en Ancianos dependientes, falta de personal, desinformación a los familiares y no mostrar el mínimo interés de sus residentes cuando los trasladan al hospital. Desde que salió de la residencia hacia el hospital, hasta el día de hoy ni han llamado para preguntar, ni han respondido a los emails que hemos enviado los hijos, ni a la promesa que nos hicieron a las dos hijas de informar sobre lo sucedido cuando fuimos a la residencia para notificarles del fallecimiento y comentarles todo lo que debió padecer nuestra Madre y lo que pasamos nosotros en esos días de ausencia de visitas ,ausencia de información del estado y atención a mi Madre. Quiero decir a Hospitales, Residencias, familiares, tomen en consideración mi testimonio y sirva para que se inspeccionen estos centros, que cumplan los protocolos establecidos y que se apliquen mejoras a los existentes en cuanto al cuidado de ancianos dependientes. Por mi Madre y los demás Abuelos.