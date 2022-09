Umar Sadiq es el nombre de este final de mercado. La Real Sociedad parecía que en la noche del lunes había cerrado un traspaso histórico para ambas entidades, pero ayer todo comenzó a torcerse. Las cifras no cuadraban y todo sigue en el aire. No sabemos, a falta de pocas horas para que finalice esta ventana de traspasos, el equipo en el que jugará Sadiq Umar a partir de mañana. Este culebrón, tan inmediato como alarmante, supone un gran cambio para las tres partes implicadas. La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿quién ganaría en esta operación? Probablemente, nadie sobre el papel. Ojo, me explico. El Almería perdería a su mejor jugador, estandarte en las dos últimas campañas, sin demasiado tiempo para buscar un sustituto de garantías. Sería el gran perdedor. El conjunto donostiarra se llevaría a un delantero talentoso y cuyas capacidades ya han destacado en sus primeros pasos en Primera División. Sin embargo, sale del contexto donde mejor ha rendido. Como pocos, muchas dudas. Esto enlaza irrevocablemente con el futbolista. El destino que parece más cercano es San Sebastián. Mejor sueldo, posibilidad de jugar competición europea y una institución deportiva con un mayor poso y atractivo. Hasta ahí, todo es de color de rosas. Pero hay algo que no se puede llevar allí en sus pertenencias. En estos dos años, el nigeriano ha encontrado en Almería su casa, su zona de confort. En esta provincia ha sido feliz, ha alcanzado su mejor versión y se ha destapado como uno de los grandes delanteros del fútbol español. Valorar el lugar en el que has evolucionado y has conquistado tus mejores cotas no es moco de pavo. Especialmente en el caso del punta de Kaduna, cuyos picos de forma siempre han ido de la mano de un estado óptimo en la parcela mental. Posiblemente su destino final no esté en Almería, pero qué bonito sería disfrutar más años de Sadiq en la máxima categoría. Permítanme creer.