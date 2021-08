Culebrones de verano

Se nota, y mucho, que estos últimos dos meses la prensa deportiva nacional e internacional ha estado muy ocupada con la Eurocopa y posteriormente con los Juegos Olímpicos de Tokio. Quitando el pasado verano, el del año del comienzo de la maldita pandemia de COVID-19, no recuerdo ningún mes de junio, julio o agosto de la última década en los que no se haya dado la brasa día sí y día también con algún culebrón veraniego de si Fulanito ficha por este equipo o Menganito se marcha de este club. ¿Recuerdan el coñazo que se dio con Samuel Eto'o en su momento cuando estaba cerca de llegar al FC Barcelona? Fue el primer culebrón veraniego que me comí trabajando en un periódico. Desde aquel verano de 2004, he vivido muchos. O mejor dicho, sufrido. Cuando una gran operación que espera la afición está por llegar en un club, a gran parte de la prensa deportiva de las altas esferas le suele dar por dramatizarlo todo pese a no tener ni una sola línea de información nueva con respecto a la publicada el día anterior, pero se genera expectación porque así lo desea el público y porque hay que escribir algo para no perder el interés por el tema en cuestión: "Fichaje inminente", "últimos flecos", "a la espera de la firma", "cerrado a falta de confirmación oficial"... También nos ocurre a nivel local, sobre todo si tenemos un verano como el actual, sin movimiento alguno en la Unión Deportiva Almería durante días, en cuanto a llegadas sonadas, en unas fechas en las que siempre suele haber jaleo. Pero para sonado los de Messi, que si ya lo teníamos hasta en la sopa, ahora más todavía desde que se despidió entre lágrimas del club azulgrana, donde su marcha sí que ha sido todo un terremoto. A nivel mediático, el argentino ha salvado el verano para los amantes del culebrón. No creo que haya ningún movimiento más este mes que pueda igualar la salida del delantero del Barcelona, que va a seguir ocupando titulares durante semanas a nivel internacional. Mientras, aquí en esta esquina de España, estamos a la espera de que se genere alguno interesante en la UDA, que vaya días de incertidumbre nos esperan para ver qué fichajes llegan.