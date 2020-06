Culpa a medias

Se terminó el idilio entre José María Gutiérrez y Turki Al Sheikh. Una impulsiva historia de amor que se fraguó en muy poco tiempo y que, como todo lo pasional, duró un suspiro. El famoso '14' deja así el lugar donde se le confió por primera vez la gestión de un vestuario profesional. Donde le dieron la confianza que él buscaba. Donde pasó de ser Guti a Gutiérrez. Y lo hace dejando un regusto extraño. Porque lo que la mayoría de aficionados sienten hacia él no es enfado. Tampoco decepción. Ni siquiera desilusión. Es algo peor. Desconocimiento. Gutiérrez se va y la sensación es la de que, tras siete meses en Almería, nadie sabe realmente quién es ni qué propone como entrenador. Así, hemos intercalado algún duelo épico como el que se le remontó al Mirandés con un hombre menos con otros buenos como el de La Romareda y un sinfín de tostones infumables en los que el técnico ha demostrado un inmovilismo alarmante. Algo parecido en sala de prensa, donde rajó de forma desmesurada tras aquel correcto choque en Soria que solo terminó en empate debido a un dudoso penalti en contra, mientras que contra Las Palmas o Alcorcón alabó el exasperante juego del equipo. No obstante, el entrenador también fue víctima de un mercado invernal en el que había depositadas muchas expectativas y que terminó siendo un despropósito. De Zidane, Francis, Barbero, Sivera, Kaptoum, Villalba y Costas, apenas estos dos últimos han sido útiles, prescindiendo de valores como Sekou que suponían un magnífico plan B cuando los partidos se ponían cuesta arriba. No sabemos si esta destitución es acertada o no, pero sí que destapa una planificación improvisada que dista mucho de lo que se esperaba de un proyecto de tal magnitud económica. Hoy es difícil no recordar aquel despido de Lucas Alcaraz en la 2011/12 con el equipo en quinto lugar a falta de solo 10 jornadas para poner a Esteban Vigo y terminar fuera de los puestos de playoff. Ojalá esta vez la historia se reescriba de otra manera.