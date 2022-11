Cura de humildad

Pese al ridículo espantoso y al lamentable partido que nos "regaló" el Almería en Copa del Rey frente al Arenteiro (2ª RFEF), al igual que ocurriera no hace más de diez días frente al FC. Barcelona, absolutamente nadie ha pedido perdón a una afición que no daba crédito Del despropósito de partido que hizo su equipo en tierras gallegas y que ha provocado incluso la ira de las Peñas. Si alguien es responsable tanto del mal partido en Barcelona como de la eliminación en Copa del Rey ante el Arenteiro ese es Rubi, porque él decide quien juega y quien no lo hace, y como se juega. Han sido dos salidas consecutivas del equipo lejos del Mediterráneo y han hecho dos partidos "para enmarcar", de los que se guardan con mucho cariño en la videoteca. ¿Cómo se sentirá Turki cuando haya visto jugar a su equipo ante el Barcelona y el Arenteiro? No creo que muy orgulloso. Ante el Arenteiro dio la sensación de que Rubi no tenía preparado para nada el partido, confiado a la diferencia de categoría, pero no le llegó. Que si el agua, que si el campo, que si esto, que si lo otro. Y una semana antes, en Barcelona, con un terreno de juego en unas condiciones impresionantes también se hizo el ridículo. ¿No sienten vergüenza los jugadores por lo que hicieron en Copa? ¿Y Rubi? Los partidos no se ganan con el escudo o la camiseta. Se ganan compitiendo y eso no se vio en Galicia. Para colmo Rubi señala, sin dar nombres, a algunos jugadores que no estuvieron al nivel que exige un partido de un equipo de primera. La exigencia para este Almería es innegociable. Con un presupuesto que multiplica por muchas cifras al del rival y con jugadores muy bien pagados pero sobre el terreno de juego no se vio reflejado para nada. ¿Vacaciones? Eso es lo que parecía. ¿Por qué no utilizó Rubi a jugadores de la 'unidad A' teniendo en cuenta que no volvían a competir hasta final de año?, ¿acaso no interesaba la Copa? ¡Ay del slogan Almería nunca se rinde!