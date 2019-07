DIRECTORES DEPORTIVOS DEL 'CUÑADISMO'

En el mundo del fútbol, como en la vida, es muy fácil caer en el cuñadismo. Escribía servidor el año pasado nada más iniciarse la temporada en mi red social favorita algo así como que el Almería "apestaba a descenso a Segunda B". Y trocotró. Los de Fran Fernández terminaron siendo una de las revelaciones de la temporada, con opciones reales de play off prácticamente hasta el final y firmando una temporada marcada por la solvencia y hasta la ilusión. Pues menos mal que apestaba a descenso... Desde entonces, lo reconozco, soy bastante más mesurado en mis afirmaciones futbolísticas y no me meto en camisas de once varas, que ni yo soy entrenador, ni director deportivo ni nada que se le parezca.

Así que, reconociendo mi grado de bocachanclismo por delante, he de admitir que es un mal muy generalizado entre los aficionados y, por supuesto, tambien entre periodistas y analistas futboleros, por lo que espero que la afición del Almería sea capaz, como me ha sucedido a mí, de aprender del año pasado. Más de uno se reía hace un año cuando llegaron Ibiza y Rioja, ambos procedentes de Segunda B. Aquello parecía el atlas de España y no un equipo de fútbol, llegué a escuchar. Faltaba que Alfonso hubiera fichado a Cuenca (buen pelotero, por cierto, aquel que jugó en el Barça) para completar el mapa. Un año después Rioja se ha marchado a Primera División después de firmar un temporadón aquí, y el hecho de que Ibiza se haya quedado declinando ofertas de equipos aparentemente con más poderío se ha interpretado en clave de exitazo, pasando a ser uno de los jugadores franquicia. Con Eteki, otro desconocido que llegó de un filial descendido, ha pasado lo mismo, aunque a éste ha sido imposible retenerlo y también estará en Primera.

Todo esto me lleva a pensar que Tano, Rahmani, Simón Moreno. Nkaka y Gianni forman un póker imparable, que nos dará muchas alegrías. Sea verdad o no. Pero a mí ya no me pillan en más renuncios cuñadiles.