DOLORES DE CABEZA

1ºel Presidente de la Generalidad Catalana pregonando la catástrofe de los contagios crecientes, sin saber qué hacer para remediarlo más allá de amenazar a la ciudadanía con endurecer las medidas si no se porta bien. Irritado por no poder echarle la culpa ahora al Gobierno Central, señala al de Aragón por haber dado lugar a que los temporeros de Huesca hayan llevado el virus a Lérida. Al mismo tiempo, "CDR de raza", arremete contra el arzobispo de Barcelona monseñor Omella por no visitar a los presos de procés: "Mi iglesia es la que está al lado de los presos y condena la represión".

2.- El jueves reventará el mercurio. El sol es uno de los dragones de Daenerys Targaryen, o los tres juntos, al ataque con la orden de su mamá de meterle fuego a todo lo vivo. Salir a la calle es jugársela en el involuntario roce con cualquier semejante, o en la seria probabilidad de un golpe de calor ante el que nada, o poco, se puede hacer.

3.- Pedro Sánchez es un fulano funámbulo haciendo equilibrios imposibles en la hora de la verdad de sus mentiras: "No es verdad al 100 x 100 que la cifra de muertos sea sólo de 28.000" En todo caso, cosa menor que no le resta mérito a su reciente gesta en la Unión Europea, como los ministros reconocieron con un aplauso clamoroso y vergonzoso. El spot publicitario fue visto por millones de personas en todo el mundo, para nuestra vergüenza y su ridículo. Los mandatarios europeos que negociaron con él, llevan el vídeo en sus wassaps para troncharse de risa compartiéndolo entre colegas.

4.- Iván Redondo, como La Paloma de Alberti, se equivocó con Pedro Piqueras. Le pidió que entrevistara al presidente en el telediario de las 21 horas. Con su fineza natural y profesional, Piqueras fue pasándole la pelota para que el Presidente demostrara sus habilidades en la cancha: testimonios de los empresarios turísticos, declaraciones de Boris Johnson prohibiendo a los ingleses venir a España, las imágenes del doctor Simón mostrando su alegría por esa noticia… Encestó poco Pedro Sánchez. Y triples, ninguno.

De momento, no veo a Pedro Piqueras como sucesor de Rosa María Mateo al frente de RTVE.

5.- El jaque al rey - ¿o a los reyes? - anunciado por el Presidente e inducido por el Vicepresidente. Las monedas con las efigies de Juan Carlos I y Felipe VI, de mano en mano de chalanes políticos, mercaderes tramposos, jugadores de ventaja.

- "Cedo ante la imposición de UE de mantener la Reforma Laboral; pero nos cargamos la Monarquía"

Si lo que se ventila con tales condicionamientos es la aprobación de los PGE, trámite imprescindible para que empiece a fluir la tela marinera de Europa, no es muy seguro que la Oposición esté por la labor, por mucha invocación del inquilino de la Moncloa a la unidad de todos y todas, y a la Visión de Estado, del PP, sobre todo.

Y 6.- El miedo a la mala uva de esta cepa de coronavirus. Tengo tantos perdones que pedir y tantos abrazos que dar… Tantas canciones que cantar y tantos poemas que escribir… Sí, lo confieso. Me daría pena morirme ahora. Por eso me asusto cuando, por una u otra razón, me duele la cabeza, mientras el mundo gira.

Villanueva de la Cañada 28 de Julio de 2020