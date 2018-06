Londres, 28 de junio de 2018. Estimado Navarro, cuando pensábamos que lo del Almería no podía ser peor ha llegado este verano, donde el club está inmerso en un espectáculo tan dantesco como bochornoso, protagonizado por un dueño con el orgullo herido y el aspirante a comprador, cuya reacción el lunes, sacando un comunicado, deja claro que empieza a estar harto de la situación enrevesada en la que nos encontramos. Alfonso y Cortacero están protagonizando una infantil y ridícula disputa, en la que parecen competir por ver quién la tiene más grande. El presidente, además, cae en la contradicción permanente, cuando dice que no hay negociaciones, pero luego afirma que las negociaciones están rotas. También nos describe Alfonso a su rival como el mal convertido en persona, y quiere hacernos creer que él, que ya dijo en su momento que quería vender, sigue siendo nuestra mejor opción. El escenario es desolador y el hecho de que Cortacero se haya rebajado al nivel de Alfonso no es muy alentador…