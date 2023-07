En un verano en el que las noticias brillan por su ausencia o caen con cuentagotas, ha habido dos anuncios por parte del club que a mí, personalmente, me han alegrado mucho tanto por los protagonistas como por lo que implican. Hace unas semanas se anunciaba que Alberto Lasarte, entrenador del juvenil finalista de la Copa del Rey, con una generación de jugadores que tienen potencial para ser parte del primer equipo, si no se les corta su progresión, iba a ser el nuevo técnico del Almería B, que sigue malviviendo en la Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. Lasarte, tras seis temporadas en el club, se merece este reconocimiento, que no marrón, y no se me ocurre nadie mejor para formar un equipo competitivo que dispute el ascenso, formar jugadores que ayuden al primer equipo y, como él mismo anunció en su presentación, dar una identidad y hacer que la afición se sienta orgulloso de su equipo, como ya lo estuvimos del juvenil la temporada pasada. Es un movimiento que tiene mucho sentido y que da valor a lo nuestro. Que el club empiece a mirar al producto de la tierra y de la casa, que también tienen mucha calidad, es una buena noticia. Y en ese marco se encuadra la segunda noticia positiva del verano: el regreso de Ibán Andrés al club como director de las categorías inferiores. A Ibán le ampara su trayectoria, pero también el ser un hombre de la casa que regresa y que puede aportar mucho tanto con su conocimiento del fútbol base y de la provincia, como con su amplia cartera de futbolistas que maneja tras varios años viendo muchísimos partidos. Alberto Lasarte e Ibán Andrés representan a la perfección los valores de nuestro club y nuestra provincia y que el club les reconozca solo puede ser recibido con alegría, porque el Almería de Turki, pese a que el dueño viva en Arabia Saudí, no renuncia a sus señas de identidad almeriense. Ahora solo falta que la burocracia no retrase más el comienzo de las obras de la Ciudad Deportiva de El Toyo, ya que nuestras categorías inferiores, y el club en general, merecen tener su propio campo de entrenamiento para sacar rendimiento a las bases…