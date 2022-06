Darwin Núñez, cosecha del 99

Darwin Núñez llegó el primer año de Turki Al-Sheikh como la estrella del nuevo proyecto del Almería. No pudo lograr el objetivo de ascender con el equipo indálico, pero en sus 32 partidos demostró que no era un futbolista para Segunda División. Un talento galopante cuyo techo no se podía intuir en ese contexto. Sus 16 goles y una temporada sobresaliente le catapultaron a Portugal. En Lisboa y en un club histórico como el Benfica, sus cualidades fueron destapándose al ritmo que evolucionaba futbolística y personalmente en el país lusitano. A los que le vimos dar sus primeros pasos en Europa no nos sorprendía sus partidos en el viejo continente. En un mercado sin grandes referencias en la delantera, el charrúa se posicionaba con una de las más suculentas oportunidades. Su aterrizaje en Liverpool, previo pago de 75 millones + 25 en variables es el último paso para instalarse definitivamente en la élite europea.

Darwin Núñez, con 22 años y una carrera ilusionante por delante, tiene ahora su mayor desafío: discutir su fútbol en un establishment británico cada vez más poderoso. Bajo la batuta de Jürgen Klopp, maestro en los banquillos, el punta entra de lleno en una pugna por el trono mundial. Coincidirá en la misma liga con jugadores como Haaland, Salah, De Bruyne, Kane, Cristiano o Son. Ese niño que fue en su día el líder de un Almería en ciernes será ahora la referencia en ataque de un finalista de Champions League y uno de los mejores planteles de la última década. En clave UDA, los dos movimientos de Darwin han amortizado prácticamente la compra del club por parte de la nueva propiedad. El conjunto rojiblanco se llevará una cifra cercana a los treinta millones de euros, un precio similar a lo que pagó Turki en el momento en el que pasaba a ser el propietario del club. Un jugador histórico para los almerienses, tanto por lo desarrollado en el terreno de juego como en los despachos. Cosecha del 99.