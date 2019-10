Debe haber preocupación

El mensaje de puertas hacia afuera del vestuario mucho me temo que es bien distinto al que se vive dentro. Seis semanas sin ganar, por mucho que uno mire la clasificación y vea al equipo en la segunda posición, es síntoma de que algo no funciona, y eso lo está viendo todo el mundo.

El equipo, por las razones o motivos que sea, no está como al principio, donde nos regaló partidos brillantes, emocionantes, cargados de buen fútbol y, desde su visita al estadio del Rayo Vallecano, el equipo se ha ido transformando, yendo a peor, sin intensidad, sin mordiente, sin saber a qué juega, sin un estilo, sin una idea clara en el campo.

Está claro que de todo lo que le pasa al equipo hay un responsable y se llama Pedro Emanuel, que es quien toma las decisiones, quien dice cómo se juega y quien decide quien juega. No valen ni excusas de que hace calor o que el equipo contrario no quiere jugar al fútbol.

Es inexcusable que un equipo con nueve jugadores, como ocurrió la semana pasada en Alcorcón, a falta de cuatro o cinco minutos para el final, y estando por delante en el marcador, no fuera capaz de dominar el partido. Es más, ese último encuentro es para ponerle el video del mismo a los niños que juegan al fútbol y que alguna vez fueron malos. Muchos nos preguntamos que qué pensará Turki de la marcha de su equipo después de seis jornadas sin ganar

Mucho me temo que la cosa no debe de estar muy bien. Solo hay que volver a leer lo que ayer publicó Paco Gregorio acerca de la bronca, porque así hay que llamarlo, que le echó Mohamed a los jugadores en el descanso del partido en Santo Domingo, bajando al vestuario del equipo rojiblanco y, como solemos decir por aquí, cantarle las cuarenta a los jugadores, pidiéndoles actitud en el campo y ser competitivos, pero el director general lo diría a su manera, mirando a los ojos a los jugadores para que estos se dieran cuenta de que no era una simple regañina.

Cuatro de veinticuatro puntos posibles pesa mucho y los nuevos propietarios no están para bromas. Este equipo se desinfla y eso no le gusta a Turki.