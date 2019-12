Cambiamos de año y finaliza una década o comienza otra, lo que usted quiera. Lo que el mundo del fútbol interprete. Acaba la década de los Messi, Ronaldo, Lewandowski, Neymar, Benzemá o Suárez. En estos próximos diez años todos ellos pasarán a retiro y otros serán los responsables de coger el relevo. Ansu Fati, Vinicius, Mbappé, Joao Félix o Rodrigo son algunos de los nombres conocidos a los que con seguridad se les unirán otros que aun no han saltado a las portadas de los medios deportivos. Sin duda ha sido la década de la hegemonía del Barcelona y el Real Madrid, en el orden que usted prefiera, el Barça siendo dueño casi exclusivo de liga y Copa del Rey, a las que se suman dos Copas de Europa, lugar donde sin lugar a dudas reina desde siempre el equipo merengue. Los blancos se han alzado con cuatro Champions, tres de ellas seguidas. El rodillo español en el continente es estos diez años, se extendió también con el Sevilla y el Atlético de Madrid, quienes entre ambos levantaron seis veces el trofeo en una década, repartiéndose los triunfos en partes iguales; tres veces cada escuadra. Si vamos un poco más allá y atendemos a los datos proporcionados por la UEFA, veremos que si incluimos al fútbol sala, los equipos nacionales se han consagrado 26 veces campeones, triplicando a Inglaterra y sus clubes, más de cuatro que los equipos alemanes y franceses. A eso le podemos sumar el equipo que en Sudáfrica se consagró campeón del mundo, el mismo que en 2008 ganó una Eurocopa y repitió en 2012. La selección sub 21 también ganó dos eurocopas (2011 y 2013), la sub 19 fue triple campeona europea (2011/12/15), y los chicos de la sub 17, una vez (2017) en esta década que acaba de finalizar. Las chicas no se quedaron atrás y nos regalaron el mundial sub-17 el año pasado en Uruguay, venciendo a México y trayendo a casa el trofeo que faltaba. Años dorados del deporte español. Lo vamos a extrañar.