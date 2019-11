Decisión discutible, momento inapropiado

L A semana pasada escribía en este mismo espacio sobre la posibilidad de que Emanuel no se comiese el turrón a pesar de salvar su bola de partido ante el Extremadura y a pesar de que su ya exequipo estaba en puestos de ascenso directo. Que el campeón de Europa con ese gran Oporto de Mourinho no acabase la temporada con el Almería lo sabía hasta el más nuevo del lugar. Lo que fue inopinado es que se produjese a estas alturas de la competición con la UDA en segunda posición (e incomprensible que se oficializase cerca de las dos de la madrugada, cuando el acuerdo se había cerrado horas antes). Es objeto de debate -incluso lógico- que se cuestionase el juego del Almería. No porque no hubiese juego combinativo, sino tanto por los números en esa racha tras perder ante un Cádiz al que lanzó como porque apenas existía modelo de juego. Y se pueden ganar algunos partidos a ramalazos, pero no lograr un ascenso. Lo que es inapropiado es el momento en el que se despide a un Emanuel que dejó el Almería en segunda posición. Esto naturalmente garantizaba estar en Primera el próximo curso, pero sí crea un precedente y una exigencia tanto a Guti como al nuevo plantel máxima, ya que bajando de esa posición los más críticos van a tener la pistola preparada. También es verdad que Guti no tendrá a muchos de estos en Almería, ya que, a diferencia de los palmeros, se pueden contar con los dedos de una mano. A la plantilla hay que exigirle un estilo de juego bien marcado, aunque esto no es la videoconsola y no se consigue en un par de días. La UDA está llamada a ser uno de los claros favoritos por el ascenso con la inversión realizada por Al-Sheikh. Pero eso no significa que gane con la gorra, siendo la Segunda una auténtica maratón por muy tópico que suene. Y de ahí que no pareciese lo mejor pensando en la meta el despido de Emanuel con el equipo en el segundo escalafón. Si de verdad estaban seguros de que el equipo iba para abajo, que hubiesen esperado a bajar unas posiciones para quitar presión.