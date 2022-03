El sábado fue la primera vez en este curso en la que le marcan tres tantos a la UDA. Un dato alarmante si nos lo dicen tras la primera vuelta, pero que corresponde con una dinámica a la baja en la defensa del cuadro indálico. En las primeras 16 jornadas de liga, el equipo recibió once tantos con seis porterías a cero. En las siguientes quince, al equipo le anotaron 17 goles, con solo cuatro encuentros cerrando la meta. Más tantos, menos porterías a cero y más dudas. Es evidente la fragilidad defensiva en estos últimos cuatro meses. No obstante, sería injusto lanzar estos datos sin hablar del contexto. El equipo ha vivido dos golpes en forma de bajas en la delantera y la defensa, coincidiendo con dos momentos de malos resultados. Centrándonos en la zaga, las lesiones de Chumi, Carriço, Martos y Nieto han desestabilizado un sistema que era impecable. El equipo de Rubi se había sustentado en ese rombo formado por Fernando, Chumi, Babic y DLH, siendo el equipo menos goleado de la categoría y el que menos tiros recibía. Esa solidez ha ido desapareciendo. Las llegadas de Ely y Monte incitan que vuelva una fortaleza más que necesaria de cara al objetivo. El primero debutó ante el Lugo, por lo que su asentamiento en el once puede ser la primera piedra para volver a edificar un fuerte sistema defensivo. La regularidad atrás siempre ha sido una de las características que ha permitido llegar a la máxima categoría del fútbol español. Para ello, también es importante recuperar el máximo nivel de Fernando y Babic. Especialmente el primero, cuyo rendimiento ha bajado un escalón, pero que es una pieza básica para el tramo final. Una confianza que se generará a través de buenas actuaciones en defensa y, yendo un paso más allá, sin recibir goles. Todo esto en medio de un calendario infernal. Pero nadie dijo que esto fuera un camino de rosas. Defender ante las adversidades.