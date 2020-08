Defender la nada

Después de muchos días de espera, muchos comunicados y mucha incertidumbre se pudo jugar el primer partido de la semifinal por el ascenso a primera división. La UD Almería se presentaba al partido con un entrenador nuevo y con el recuerdo del enfrentamiento reciente ante el Girona a pocas jornadas de finalizar la competición regular. Y claro, Pepe, el nuevo entrenador rojiblanco seguro que vio y revisó muchas veces ese partido. El tema es que salió a jugarse un ascenso defendiendo. Defensa de cinco más dos mediocentros con poca vocación ofensiva. Lo que es lo mismo buscar el cero a cero, o en el mejor de los casos intentar que en una jugada aislada conseguir un gol que hubiera sido oro. La verdad es que este tipo de planteamientos es lo último que se espera de un equipo con un potencial enorme como el que se le presume al equipo del jeque.

El nuevo entrenador rojiblanco dejó todo su arsenal ofensivo a la inspiración de sus tres futbolistas más diferenciales: Villalba, Lazo y Darwin. No estuvieron acertados, pero tampoco favoreció el planteamiento. Alejados del área, con poca posesión de balón y sin ejercer mucha influencia en campo contrario. Así es muy difícil.

Ante esta situación queda el partido de vuelta donde la UD Almería tendrá que dar una versión totalmente diferente si quiere pasar a la final. No sabemos por dónde puede salir el técnico rojiblanco, lo que sí sabemos seguro es que Francisco estará preparado. Porque si algo ha demostrado el entrenador almeriense es que ser capaz de leer y aprovechar sus virtudes mejor que nadie. No será un partido nada fácil para el Girona pese a la ventaja que tiene. Pero saben que tienen dinamita suficiente como para resolver con dos zarpazos. Stuani, como bien dijo su entrenador en la primera comparecencia como entrenador del Girona, es el mejor delantero de la categoría. El respeto que me tiene Pepe unido a como lo potencia Francisco puede ser la clave de un partido decisivo.