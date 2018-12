Dejarse llevar como propósito

Q UEDAN seis días para que acabe este 2018 y parece que fue ayer cuando prometí a finales de 2017, desde esta misma columna de opinión, apuntarme al gimnasio, dejar de salir los miércoles o hacer el esfuerzo de encontrar una pareja estable, antes de que se me pase el arroz, con la que planear una rutina de paseos diarios con nuestras futuras criaturas por el Parque de las Familias. Desgraciadamente, no he cumplido ninguno de estos propósitos a lo largo de este año que se acaba, por eso no puedo considerarlo un año perfecto, pero no ha estado nada mal. Comencé 2018 viendo amanecer en El Cosío, un cortijo del siglo XVII de Benamaurel (Granada) en el que celebré una Nochevieja que duró tres días con gente maravillosa. Enero, con la tradicional parada familiar junto a los fogones de Jaime en Felix por Reyes, se hizo cuesta arriba, como suele ocurrir siempre tras unas semanas de muchos gastos, aunque en febrero pude permitirme algún que otro capricho al ahorrarme el regalo de San Valentín. Una de las ventajas de la soltería. Llegó marzo, Semana Santa. Esta siempre es una fecha muy esperada para los que trabajamos en un periódico (y en los medios de comunicación en general), ya que ganamos una jornada de libranza más, el Viernes Santo. Es uno de los tres únicos días del año, junto a Nochebuena y Nochevieja, en los que la redacción cierra. Al ser mis días libres el miércoles y el jueves, siempre me viene de perlas para planear una escapada. Fue a mi paraíso, a mi refugio más personal, a la Isleta del Moro, territorio de la Diosa de Sal, cuyos atardeceres te vuelven poeta en un segundo. Bajo techo isletero estuve también en julio, para brindar durante diez días por la Virgen del Carmen, la misma a la que rendí homenaje en un viaje fugaz navegando en velero por la Bahía de Cádiz. Ese verano lo cerré pidiendo matrimonio al pueblo de Huéneja, escenario de numerosas escapadas hasta la fecha durante los últimos meses de este año que cierro con este artículo que se me ocurrió de resaca ayer en la barra del bar donde quizás encuentre el amor en 2019.