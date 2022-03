Demasiado silencio

Fue tremendo. Ya me hubiera gustado ver a Rubi en los vomitorios del Estadio observando cómo los aficionados que acudieron al Almería -Lugo se marchaban del campo. Era un silencio sepulcral, con claras muestras de desencanto y de desconfianza hacia un equipo que lleva pregonando lo del ascenso a Primera desde hace meses -excepto Rubi, que no quiere ni oír esa palabra y cada vez que la escucha le tienen que chirrear los oídos- y que peligrosamente está dando muestras de debilidad. La afición salió muy desilusionada, a la vez que preocupada del Mediterráneo, donde nadie se podía imaginar que el equipo se dejara dos puntos en casa. Un punto de seis posibles en las dos últimas jornadas es como para estar preocupado, más aún si cabe que en esos dos partidos que de manera consecutiva ha perdido ha encajado cinco goles. Es evidente que algo no está funcionando. A estas alturas de campeonato, cuando rascar puntos fuera de casa es complicadísimo, dejártelos en tu Estadio es un paso atrás en la pelea por el ascenso.No se pueden hacer tres goles y no ser capaz de ganar el partido. Es evidente que algo se está haciendo mal, muy mal y de ahí la desconfianza que ha generado entre muchos aficionados la marcha del equipo tras estas dos últimas jornadas, con un pésima segunda parte en Zaragoza y demasiadas concesiones defensivas ante un Lugo al que no ha sido capaz de ganarle en toda la temporada. En la primera vuelta porque fue con bajas por Covid y con la marcha de Sadiq a su selección. ¿Y ahora? Con Sadiq y sin bajas por Covid … Ningún equipo le había hecho tres goles al Almería en su Estadio en cuatro llegadas. Un Lugo que supo sobreponerse a tres zarpazos de los rojiblancos, pero los de Rubi no supieron administrar la ventaja que te da ponerte por delante en el marcador. ¿Nervios, ansiedad, miedo a fallar? Doctores tiene la Iglesia. Veremos a ver la "prueba del algodón" en Tenerife. No ganar en el Heliodoro sería muy peligroso y el Tenerife no es el Zaragoza, ni Ramis es JIM.