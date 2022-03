Demasiado tiempo perdido

Pienso que el Almería ha dejado escapar casi tres maravillosos meses para buscar dos centrales de garantías. Y no es que lo diga ahora. Ahí están las hemerotecas para consultarlo.

Allá por el mes de diciembre, y ante la incertidumbre que habían entorno a la recuperación de Carriço, unido a que ya por aquellos entonces Rubi no contaba con Iván Martos, el club debió de bucear en el mercado para buscar dos recambios de garantías, ya que contar con Cesar de la Hoz como improvisado central no dejaba de ser un parche en toda regla.

Y todo se fue complicando con la marcha de Sadiq a la Copa África y las lesiones de Sousa y Villar, que dejaron, por momentos, al equipo sin un nueve. Tres de una tacada y eso podría volver a repetirse o no. Y desgraciadamente ocurrió. Lesión de Chumi, lesión de Carriço, lesión de Martos y de la noche a la mañana Rubi se queda con tan solo un defensa central, Babic. ¿No creen ustedes que a quien corresponda debería de haber previsto un escenario tan oscuro? Es más, en ese mercado de invierno, como dije en su día, el club debería de haber incorporado a un nueve, a un delantero, por "si las moscas", ya que el equipo sigue dependiendo de Sadiq y las aportaciones tanto de Sousa como de Villar, este último casi testimonial, no parecen ser una garantía lo suficientemente grande como para afrontar con éxito las jornadas que quedan para que acabe la Liga ante la ausencia, por lo motivos que sean, de Sadiq. Y digo una cosa y toquemos madera, que Sadiq ni se resfríe porque este Almería, como se vio durante prácticamente todo el mes de Enero, sin él, es otro Almería y si no ahí están los resultados: perdió 14 puntos con la ausencia del espigado delantero nigeriano.

Esperemos que este comodín que se ha encontrado el Almería, con las lesiones de Nieto y Martos, sepa aprovecharlo y acierte con los refuerzos que necesita.