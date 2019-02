Demirovic titular

Qu el Almería tiene un problema serio con el gol es algo que todos sabemos. Es más, el club no hubiera recurrido al mercado buscando un nueve si no lo necesitara, pero con la aportación y el trabajo, que no es poco, de Álvaro, no es suficiente. Nadie discute la entrega y el compromiso con el club de Álvaro, pero a un nueve siempre se le valora por la cantidad de goles que hace, independientemente de la edad que pueda tener . Ahí está el ejemplo de Enric Gallego, que superada la treintena de goles con el Extremadura, ha visto su sueño cumplido, como cualquier muchacho que empieza a darle patadas a una balón, como es el poder llegar a jugar en Primera División, por mucho cariño que le puedas tener a tu equipo o a la ciudad, pero nadie, creo yo, pondría peros ante la tentadora oportunidad de jugar en Primera y Gallego ha llegado a Primera, no por su compromiso o por el amor a unos colores, si no por los goles que ha hecho, porque seguro que el Extremadura le firmó para hacer goles y ha cumplido con creces, además dejando una buena pasta en Almendralejo. Álvaro pelea, lucha … ¿es compatible con Demirovic? No lo sé, pero creo que este chico nacido en los Balcanes necesita una oportunidad, como n su día la tuvo Soleri - recomendado por Monchi de la Roma- y que demuestre su valía, su instinto … pero desde el principio y no un rato y con el marcador en contra. El Almería ha hecho un solitario gol en los últimos 4 partidos y creo que por parte de Fran Fernández viene siendo hora de probar algo distinto con lo que está trabajando, y sobre todo, probar a Demirovic para ver si todo lo bueno que nos han dicho de él es cierto. ¿Quién puede ser el sacrificado? Eso ya lo tiene que ver FF, con toda una semana por delante para ensayar y ver como encajar esta pieza que el club ha puesto en sus manos para tratar de hacer goles. Habrá quien reclame la presencia de Chema en el equipo, de salida, pero, solo pueden jugar once.