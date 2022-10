Démosle tiempo al proyecto

Londres, 13 de octubre de 2022. Estimado Navarro, la victoria ante el Rayo ha resultado ser un alivio, no solo porque el equipo y Rubi hayan cogido aire, sino porque estaba agobiado con los agoreros que daban por hecho el descenso del equipo, ponían a Rubi y a sus jugadores de vuelta y media, etcétera. En definitiva, ese ambiente tan negativo que se ha había apoderado del entorno y que tanto me cansa. No considero que sea oficialista, no todo me parece perfecto, pero esta moda del fútbol moderno de pasar del cero a mil y viceversa en a partir de un resultado me da mucha pereza. Creo que en el entrenador que tenemos, de hecho, lo valoro mejor que a uno de los otros dos entrenadores que nos llevaron a Primera. También creo que tenemos mejor plantilla de la que habríamos tenido sin las salidas de fin de mercado. Y creo que, como equipo, tenemos potencial para ser mejor equipo del que habríamos sido con Sadiq, ya que todo giraba alrededor de él. Y eso que soy mas sadiqista que nadie. Démosle tiempo a este nuevo proyecto…