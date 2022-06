Deporte a la luz de la luna

El pasado domingo, cuando ya había enviado el 97% del periódico a imprimir a la rotativa y estaba a la espera de la portada y del partido de España, entró una última hora. 'Fallece un senderista por un golpe de calor en Enix'. Rápidamente a la web y a incluirlo en las páginas del periódico. La adrenalina de los cierres dominicales.

Cuando ya iba en la moto por la carretera de la playa hacia Costacabana (más de la una de la madrugada, ni un alma en la calle), me puse a pensar en el suceso. La verdad es que es una temeridad hacer deporte, subir a la sierra o incluso estar tumbado a la bartola fuera de la sombrilla a las seis de la tarde, cuando el senderista sufrió el colapso. Sobre todo en estos días en el que la ola de calor está elevando las temperaturas hasta cotas peligrosas para la salud.

De hecho, llevo varias semanas saliendo a correr a las cinco y pico de la madrugada, antes de la salida del sol porque la deshidratación ya es grande y la piel también sufre con una excesiva radiación. No quiero ni imaginar el calor que tuvo que pasar este hombre, la zona del tótem (camino de las antenas de Aguadulce) es algo técnica y exigente, por lo que encima el golpe físico al cuerpo es mayor.

No me considero un deportista ejemplar, pero sí que practico a diario, por lo que me veo en la obligación de advertirles que a partir de las once de la mañana y hasta las siete de la tarde, no hagan actividad física al aire libre. Es mejor descansar (o madrugar) que sufrir las consecuencias de este insoportable calor.